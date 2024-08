Sebastián Putz: “Están en su derecho de opinar, aunque deberían analizar las barbaridades que me escriben”

La verdad es que, por mi parte, te puedo decir que recibí críticas durante casi toda mi carrera en televisión. Cuando mi hija mayor, Valentina, vivía en México, me decían que era mal padre por no estar a su lado. Tengo la dicha de compartir con ella hoy en día, pero sigo siendo considerado un mal padre por no estar con mi hija más pequeña, Lunnet. Ahora me toca seguir trabajando para darles un mejor futuro a ambas.