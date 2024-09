Sebastián Yatra confiesa que se hizo un arreglito estético

Así que no dudó en ponerse manos a la obra para hacerse un injerto capilar, eso sí, con un buen profesional. "Me hablaron de un doctor increíble de aquí (España). Me puso pelito por acá", dijo con una sonrisa picarona. A lo que añadió con ese sentido del humor que le caracteriza. "Un injerto de toda la vida, quién no se ha hecho un injerto".