Sebastián Yatra por fin habla y cuenta por qué rompió con Tini

Pero en 2020 rompieron y aseguraron: "H emos vivido momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán lindos recuerdos en nuestro corazón".

​El estallido de la crisis sanitaria hizo que Yatra se trasladase a Medellín (Colombia) con su familia, una etapa en la que reflexionó acerca de su vida y se dio cuenta de que había situaciones de las que no quería formar parte , tal y como ha contado en la edición mexicana de GQ.

"Te acostumbras a las personas y a las cosas, y cuando no las tienes en tu vida, sientes que estás solo. Muchas veces los cambios duelen. Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad", ha detallado