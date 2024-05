Seis veces ganador del Grammy, saxofonista David Sanborn murió a los 78 años

David Sanborn, el saxofonista seis veces ganador del Grammy que colaboró con figuras de la talla de David Bowie y Stevie Wonder, falleció a los 78 años en Estados Unidos.



"El señor Sanborn falleció la tarde del domingo 12 de mayo, luego de una larga batalla con un cáncer de próstata y sus complicaciones", informó un comunicado en sus redes sociales publicado el lunes.



El talentoso músico estadounidense fue diagnosticado en 2018 con cáncer de próstata pero se mantuvo en la escena, con conciertos en agenda hasta el año que viene.



Con una carrera de seis décadas, Sanborn grabó 25 discos, y tocó con decenas de estrellas como Bowie, Stevie Wonder, los Rolling Stones, Eric Clapton, Miles Davis, Paul Simon, James Brown y Grateful Dead, entre otros.



"Triste de enterarnos de la muerte del saxofonista estadounidense David Sanborn", publicó el equipo del también fallecido Bowie en sus redes sociales.



Sanborn nació en 1945 en Florida, y creció en un suburbio de St. Louis, Missouri.



A los tres años de edad contrajo poliomielitis, lo que le impactó su movilidad física y su capacidad pulmonar.



Paradójicamente fue esto lo que lo llevó a interesarse por el saxofón, cuando un médico le recomendó trabajar con un instrumento de viento-madera para mejorar su capacidad respiratoria.



"A los 14 años, fue capaz de tocar con leyendas como Albert King y Little Milton", narra su biografía en su página web.



Trabajó en los famosos programas nocturnos de David Letterman y Saturday Night Live, pilares de la televisión estadounidense, en los cuales compartió escenario con un sinfín de artistas.



"David Sanborn fue una figura seminal en el pop contemporáneo y en el jazz", le rindió homenaje su equipo. Le sobreviven su esposa, la pianista Alice Soyer Sanborn, un hijo y dos nietas.