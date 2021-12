Selena Gómez confiesa cuánto le afectó usar maquillaje desde los siete años

Escucha esta nota aquí

​La actriz y cantante estadounidense Selena Gómez (29) siempre fue abierta respecto a su salud mental, por lo tanto, confesó que maquillarse desde muy pequeña afectó a su autoestima.

​​Trabajar en proyectos, como el show de Barney en 2002 (cuando tenía 10 años), para luego consolidar su fama en la serie de Disney, The Suite Life of Zack & Cody, en 2006 (a sus 14 años) y Los Magos de Waverly Place en 2007 (a sus 16 años), fueron los momentos que influyeron en su autoestima. ​​​

"Me he maquillado desde los siete años. Siento que eso me hizo mal”. Se expresó en una entrevista por Elle Us . ​​

Selena confiesa que sintió mucha presión y dudas a cerca de su belleza. "Eres tan joven y luego trabajas. Tenía profesionales haciéndome el maquillaje y de repente podía verme de 25 cuando tenía 16, era una locura. Luego me sentí como: Ah me veo muy joven todo el tiempo, debería de lograr esa apariencia más seguido. Simplemente me hizo cuestionar mi belleza por lo que es", mencionó al mismo medio.

La famosa nunca se ha sometido a ninguna operación estética, pero si alguna ocasión ha sido tentada. "He sido una víctima de querer cambiar mi cara y hacerme cosas por ver tendencias tan intensas. Creo que lo más satisfactorio de crear esta línea es que creamos un lugar en el que la gente no necesariamente quiera hacerse algo o cambiar su cara", añadió, haciendo referencia a su línea de maquillaje, Rare Beauty.