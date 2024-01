Selena Gomez planea despedirse de la música con un último proyecto

La talentosa cantante y actriz Selena Gomez ha revelado en una reciente entrevista para el podcast Smartless que planea lanzar un "último álbum" antes de retirarse por completo de la música . A sus 31 años, la ex estrella de Disney ha compartido sus reflexiones sobre su carrera musical y sus planes futuros.

Gomez, conocida por éxitos como "Lose You to Love Me" y "Rare", expresó su amor por la música y cómo disfrutó de sus experiencias en giras, pero también señaló la importancia de encontrar estabilidad a medida que aumenta en edad.