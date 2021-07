Selena Gómez presume curvas para presentar su propia colección de trajes de baño

Escucha esta nota aquí

Selena Gómez comienza una nueva aventura empresarial. Tras convertirse en una empresaria de belleza de éxito con su firma Rare Beauty, la artista multidisciplinar se lanza como diseñadora de trajes de baño junto a una de sus amistades.



Gómez ha colaborado con la marca La'Mariette, propiedad de su amiga Theresa Mingus y su socia Morgan Brutocao, en el diseño de una colección cápsula formada por seis piezas: dos tops, dos partes de abajo, un bañador y un sarong, todo en el estampado Aura, creado también por la actriz.



En un video publicado por la marca, la cantante de origen mexicano afirma: "Después de revisar varias muestras de color, el morado era mi favorito. Quería alejarme de colores a los que estoy más acostumbrada como el rojo y el blanco". El resultado final es un tono morado intenso con formas abstractas salpicadas de verdes y naranjas neón.







"El estampado Aura está inspirado por Selena, su aura brilla en todo lo que hace y queremos que todo el mundo sienta ese tipo de sentimiento transformador de ser tu yo más auténtico", explica Brutocao. "La confianza de Selena en sí misma es incomparable y ser capaz de diseñar un estampado que encarna esa idea es muy gratificante".



Hemos podido ver varias imágenes de Selena, quien últimamente se ha sincerado sobre lo duro que es aparentar llevar una vida perfecta, presumiendo los diferentes modelos de la colección, que ha salido a la venta este fin de semana y que ella misma ha compartido en sus redes con este mensaje.



"Lo que me encanta de esta marca es que celebra a las mujeres que aman su cuerpo incondicionalmente y se dan a sí mismas el honor que merecen. Espero que os guste tanto como a mí".



En la fotografía, en una sensual pose, Gómez luce larguísimas uñas verde neón, obra de Tom Bachik, y sujeta su coleta rubio platino mientras mira a cámara, ataviada con el bañador de una pieza bautizado como Gracie en honor a la hermana pequeña de la artista.



No es la primera vez que la cantante se asocia con la marca, que su amiga Theres Mingus lanzó en 2019 bajo el nombre de Krahs. En 2020 Gómez posó con un bañador de la firma, azul con cremallera, mostrando su cicatriz del trasplante de riñón, algo que según ella misma reconoció, no fue fácil.



"Cuando recibí mi trasplante de riñón recuerdo que al principio era muy difícil para mí mostrar mi cicatriz. No quería salir en las fotos así que llevaba cosas que la cubrían. Ahora, más que nunca, me siento segura de mí misma y lo que pasé… y estoy orgullosa de ello. [Theresa] enhorabuena por lo que estás haciendo por las mujeres lanzando La'Mariette, cuyo mensaje es simplemente que… todos los cuerpos son bellos".



Lea también Sociales Ex ángel de Victoria's Secret revela horrores de su época de modelo La australiana Bridget Malcolm contó que la despidieron por "no tener un cuerpo lo suficientemente bueno". También denunció abusos sicológicos y sexuales

​