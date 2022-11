Selena Gómez revela cómo es su vida con lupus y bipolaridad

A sus 30 años , Selena Gómez vivió más de lo imaginable y no precisamente a causa de la fama y el dinero. Lejos de revelar todo lo que el talento le dio, la cantante estadounidense revela cómo es su vida con lupus y bipolaridad en el nuevo documental de Apple TV+ My mind & me.

"Me recuerdo a mí misma que no estaría aquí si no fuera por el brote sicótico, si no fuera por mi lupus, si no fuera por mi diagnóstico. Creo que probablemente sería otra entidad molesta que solo quiere usar ropa bonita todo el tiempo. Estoy deprimida pensando en quién sería. A veces me gusta subirme al auto y poner a todo volumen esa canción donde Adele canta ‘Espero aprender a superarme’. Y yo digo, ‘Sí, la vida real está sucediendo. La vida real está sucediendo'", expresó a la revista Rolling Stone.