Selena Gómez sale con el Capitán América: las fotos que hablan del romance

Sí, el espacio cibernético está de cabeza por un rumor que ha dividido a los fans de Selena Gómez y Chris Evans.



Mientras algunos fantasean con la idea de que sí puedan ser novios y sea ‘el romance’ del año, otros se han manifestado en contra y varios más lloran por los rincones porque se niegan a pensar que esta noticia sea cierta.



La duda comenzó con unas imágenes en las que, presuntamente, la intérprete de 29 años aparece acompañada del actor de 40. Las especulaciones crecieron aún más cuando los seguidores tanto de Gómez como de Evans se dieron cuenta de que hace relativamente poco tiempo los dos se siguen en sus respectivas redes sociales. Para muchos, esto es motivo de un inminente romance.



Fue en Twitter donde comenzaron a circular estas postales en las que ambos actores se ven saliendo del mismo estudio de grabación en Los Ángeles el pasado 1 de octubre. Ese mismo día, supuestamente, habrían cenado juntos en el mismo restaurante e, incluso, se habrían ido en el mismo coche.



EXCLUSIVE: Chris Evans and Selena Gomez was spotted leaving the same restaurant, the two superstars started following eachother recently on IG too 👀

rumours been saying that they're dating ! pic.twitter.com/HRqxIsnasf