Selena Gómez se disculpa tras ser señalada de burlarse de la esposa de Justin Bieber

Quién iba a pensar que un simple tutorial sobre el cuidado de la piel podrían generar tanta controversia. La cantante Selena Gómez tuvo que salir a disculparse después de que sus seguidores, que generalmente son muy leales, la acusaran de burlarse de Hailey Bieber, la actual esposa de su antiguo novio Justin Bieber.



Todo comenzó cuando Hailey publicó una serie de videos de "prepárate conmigo" en su perfil de TikTok, en los que mostraba a sus fans algunos trucos para cuidar de su piel. Unas horas más tarde, la cantante y actriz compartió un clip con su propia rutina facial en esa misma red social, y muchos se cuestionaron tanto el momento que había elegido para hacerlo como la intención detrás de esa grabación.



Selena Gomez commented and turned off the comments on one of her recent videos:⁣

⁣

"This is why I believe in taking care of your mental health. Guys no idea what I did but I really am sorry. Zero bad intention. Deleting soon"⁣ https://t.co/QAmiFUAaWf pic.twitter.com/HtlOQeqGpk