Selena Quintanilla regresa en un disco póstumo

Importantes noticias para los fanáticos de Selena Quintanilla. Casi 27 años después de su muerte podrán escuchar nuevamente a su ídola en un disco que tendrá canciones inéditas que la artista grabó antes de su muerte.

El padre de la cantante, Abraham Quintanilla, hizo el anuncio en una entrevista con Latin Groove News.

El disco saldrá a la venta el 16 de abril, fecha en que la artista hubiera cumplido 50 años.





Según detalló, el disco tendrá 13 canciones que la 'reina del tex-mex' grabó en diferentes épocas de su vida, con nuevos arreglos de su hermano, A.B. Quintanilla. Incluso, según su progenitor, uno de los temas fue grabado cuando Selena tenía 13 años.

Sin embargo, resalta que "los arreglos completamente nuevos" le darán un toque muy moderno a la música de la cantante.

"Si lo escuchas, suena en este disco como lo hacía justo antes de fallecer", indica Quintanilla.







"Me asombra a mí, a Suzette, a mi familia, es que más de 26 años después el público todavía recuerda a Selena. No la han dejado ir. Están esperando un proyecto. Me gusta que salga esto, y sé que será bien recibido por el público", agregó sobre el material que tendrá el respaldo de Warner Music.

El 31 de marzo se cumplirán 27 años de aquella tragedia en la escena artística, cuando Selena, que en ese entonces tenía 23 y estaba en la cúspide de su carrera, recibió un disparo de su colaboradora Yolanda Saldivar, en un hotel de la localidad Corpus Christi.