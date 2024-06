Selenita Céspedes: “La elegancia no se compra ni se adquiere de la noche a la mañana”

Selenita Céspedes (53) es de esas mujeres que se roba la mirada de propios y extraños, y no solo es por su belleza, sino también por la elegancia que exhibe a cada paso. Es abogada, administradora de empresas y fashionista, además lidera una de las grandes empresas del país: Eurochronos, demostrando que las mujeres pueden estar al mando y brillar.



Afirma que ser elegante no solo es vestir con marcas, lo ideal es ser educado y tener actitud, ya que la elegancia no se compra ni se adquiere de la noche a la mañana.





- ¿Cómo es que nace Eurochronos?



El año 1997 Eurochronos nace como una empresa que va a cubrir las necesidades del mercado con marcas de relojería fina y luego ampliaríamos con joyería el año siguiente. Nos concentramos en productos europeos, es decir, joyería italiana y relojería suiza, siendo esa la base de Eurochronos. Empezamos primero como Chronos (que significa Dios del tiempo) y al año siguiente pasamos a llamarnos Eurochronos convirtiéndonos en relojería y joyería de productos europeos.



- ¿Costó llegar a la cima?



Han sido 27 años de caminar y de crecimiento continuo. Fuimos pioneras en crear una tienda donde se ofrecía relojería y joyería de primer nivel. Desde un principio tuvimos un local, lo que significa tener un lugar lindo que iba creciendo y al cual nuestros clientes ven con mucho cariño. Nuestros clientes saben que nos esforzamos en ofrecer productos y atención de primer nivel.



Empezamos siendo empresa y continuamos siéndolo. Eso nos ha llevado al lugar que hoy tenemos, hemos sabido ser resilientes. El mundo de la joyería y relojería trae mucho glamour, pero detrás de todo hay trabajo y dedicación diaria de muchas horas y muchos años, así como un gran equipo que nos acompaña.