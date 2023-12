Sentencia pendiente para Jonathan Majors en caso de agresión

El actor fue encontrado culpable de un cargo de agresión imprudente y un cargo no penal de acoso, mientras que fue absuelto de otro cargo de agresión y de un cargo de acoso agravado. La sentencia está programada para el 6 de febrero del próximo año.

Jonathan Majors, quien interpreta a un villano en el universo Marvel y recientemente participó en "Ant-Man and the Wasp: Quantumania," estuvo presente en el tribunal durante todo el proceso, aunque no testificó.