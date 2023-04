Sepa cuál fue la condición que pidieron los hijos de Shakira para ver a Gerard Piqué

Los hijos de Sakira, Milán y Sasha, de ocho y diez años, respectivamente, se mudaron a Miami desde Barcelona, y para ello se tuvieron que realizar ciertos acuerdos. Entre estos estuvo uno en especial que pidieron los mismos chicos, no tratar con Clara Chía, la actual novia del exfutbolista, Gerard Piqué, según reza una publicación de People en Español.



"No queremos estar con ella", es como los pequeños se han pronunciado sobre Clara Chía, según dio a conocer Jordi Martin, el paparazzi que cubre cada paso de la cantante colombiana, en el programa Intrusos (América TV).



"Una condición que los chicos le habrían puesto a Piqué es que cuando los visite en Miami sea sin la novia", agregó. "Los nenes no quieren ver a Clara, le han dicho a su padre que no quieren conocerla. 'Por favor, los diez días que vengas a Miami no queremos estar con ella'".