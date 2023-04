Sepa cuándo empieza y cuánto durará el juicio contra Shakira

Shakira ya conoce la fecha y cómo será el juicio en el que deberá responder a los cuatros delitos que le imputa la Hacienda Pública de Barcelona (España). La artista de Barranquilla está acusada de defraudar presuntamente 14,5 millones de euros tras no presentar la liquidación del IRPF de los años 2012, 2013 y 2014.

Sin embargo, las fechas no son fijas, dado que pueden cambiar en el caso de que un testigo no preste declaración ante el magistrado del caso, José Manuel del Amo.



De hecho, también se puede agilizar dicha puesta judicial si Shakira reconoce la autoría de este delito o hasta incluso, si consigue un pacto con la Fiscalía con el objetivo de no entrar a prisión.