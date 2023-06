“¡Será varoncito y se llamará Rafael!”: Camacho revela el nombre de su cuarto hijo

“Hoy recibí una maravillosa noticia que quiero compartir con todos ustedes, que desde mi secuestro se preocupan y están al pendiente de lo que me pasa (…) Viene en camino mi hijo, está fuerte, está sano y crece en el vientre de su mamita. Hoy nos acaban de confirmar que será varoncito y hasta nombre ya tiene: se llamará Rafael ”, escribió Camacho.

"Estoy bien, muy bien... ¿y cómo no estarlo? Cada vez que el MAS me miente, cada vez que me imputan, cada vez que enfrento actos de odio, Dios encuentra la manera de bendecirme, de bendecirnos como familia", afirmó.