Shakira empezó a seguir a Henry Cavill en Instagram y los rumores de romance se disparan

Hace unos días fue tendencia un video donde se observa a Henry Cavill, el actor que interpretó a Superman, desconcentrado al ver pasar a Shakira en la alfombra roja de una de sus películas en el festival de Cannes. Sorprendido, le preguntó a la reportera si se trataba de la colombiana, pues no lo podía creer. Cuando confirmó que sí era ella, soltó una sonrisa.

Como a los internautas no se les escapa nada, hace poco se dieron cuenta que la barranquillera ya está siguiendo a Henry Cavill en Instagram, y aunque eso no signifique nada para muchos, a otros sí les ha causado felicidad. Incluso, ya han sacado algunos memes, donde le dicen a Shakira, a manera de chiste, que no lo piense dos veces y se quede con el reconocido actor.

Todo esto surge tras los rumores que indican que Shakira y su esposo Gerard Piqué estarían viviendo una fuerte crisis. Según las versiones de la prensa internacional, ella habría descubierto una infidelidad de él y no dejó pasar la situación.

