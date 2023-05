Shakira habla de “fidelidad” en el poderoso mensaje que dio la noche que recibió el premio Mujer del Año

“No importa si alguien te es fiel o no, lo que realmente importa es si te mantienes fiel a ti mismo, y ha sido un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que pensamos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser”, comentó Shakira.