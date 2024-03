Shakira insinúa extrañar a Piqué en su nueva canción

Shakira compartió un adelanto de su nueva colaboración con el productor argentino Bizarrap, a través de sus redes sociales . Este avance llega después del éxito de Music Sessions 53, considerado una catarsis sobre su ex pareja Gerard Piqué .

En esta ocasión, la cantante colombiana mostró un vistazo de las canciones inéditas que formarán parte de su próximo álbum "Las mujeres ya no lloran ". Sorprendentemente, presentó un tema centrado en el desamor.

“Otra noche más que paso sin verte. Otra noche más que me hago la fuerte. Borré tu número y pa qué, si ya me lo sé. No te olvido por más que aparente, que aparente”, son algunas de las frases que se escuchan en el adelanto.