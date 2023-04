Shakira le responde a Piqué: "Orgullosa de ser latinoamericana"

Las desafortunadas palabras de Gerard Piqué en una entrevista el pasado fin de semana en su país, han tenido la reacción inmediata, no solo del público, sino también de su expareja, la cantante Shakira, quien acaba de dejar Barcelona.



En esta charla con Gerard Romero, el deportista abordaba el tema del acoso que ha venido sufriendo desde su separación, con constantes insultos y mensajes fuera de lugar contra su persona y quienes le rodean.



En un momento de la entrevista cita a su exmujer como "latinoamericana", dando a entender que una gran parte de esos ataques vienen del otro lado del océano. La forma en que lo dice ha provocado el malestar de no solo fans de la intérprete, sino de gente que ha nacido en aquel continente.



Entre los mensajes está el de Shakira, quien publicó un escrito en Twitter.

Un escrito breve y conciso con el que lo dice absolutamente todo.

"Orgullosa de ser Latinoamericana", escribió junto a las 27 banderas de los diferentes países que conforman este lugar de la geografía.



Los usuarios de las redes consideraron que el comentario y, sobre todo, las formas en que Piqué hace este apunte, era "racista" y "xenófobo". Así que no tardaron en responderle y dedicarle todo tipo de perlitas, una vez más.



"Como si los latinos fuéramos menos", "¿Cuál era el punto de que él mencionara a que su ex pareja es latinoamericana?", "¿Qué hace hablando de esto?", "Tus hijos son orgullosamente hijos de una latinoamericana", escribieron tan solo algunos.