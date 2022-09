Shakira llega a Barcelona y solo sonríe ante las preguntas sobre Piqué y Clara Chía

En ese regreso, los reporteros la abordaron sin compasión con preguntas puntuales:



"¿Qué opinas de la nueva relación de Gerard?", le dice uno.



"¿Cómo llevas que Gerard se deje ver ya con Clara en público?", inquiere otro.



En medio de su asedio, la barranquillera primero parecía no prestarles atención.



Luego, mientras las preguntas por Piqué quedaban en el aire, Shakira volteó a mirar a una cámara. Su sonrisa y un suave "chau" fue la respuesta inesperada.



Tan discreta como siempre, la colombiana no quiso responder a las preguntas acerca de qué le parece que el padre de sus hijos haya metido a su nueva novia en el círculo de amigos, pero sí que se paró con algunos fans que le esperaban en el aeropuerto con los que no dudó en hacerse fotos.