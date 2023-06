Shakira: "Me enteré por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en cuidados intensivos"

Shakira, la colombiana que encabeza la lista de "Los 50 más bellos" del 2023, habló en exclusiva a People en Español y reveló detalles de su vida privada.



La cantante contó que su papá fue a Barcelona a consolarla cuando estaba consumida en la tristeza por su separación y estando él resultó gravemente herido en un accidente.

En ese trágico momento, a mediados del 2022, a la barranquillera de 46 años se le unieron cielo y tierra. Después de 12 años juntos, Shakira anunció su separación de Gerard Piqué.

"Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba", recuerda la cantante. "Me enteré por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) . Pensé que no sobreviviría a tanto. El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto había necesitado".

Sus ganas de volver a sonreír y salir adelante han salido de sus entrañas en el 2023, así como el amor por sus hijos. Con su canción "Acróstico", dedicada a Milan y Sasha, la cantante conmovió a muchos hasta las lágrimas junto a los chicos.





A Shakira se la ha visto feliz con sus pequeños tras su triunfal regreso en abril al sur de la Florida. "Ellos para mí lo son todo, son la razón de mi vida", dice la orgullosa mamá. "Me inyectan una fuerza cada día indescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías".

Lejos de ahogarse en lágrimas tras su ruptura, Shakira ha tenido un glorioso renacer, mostrando al mundo que "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Ese verso de su canción "Music Sessions #53" con Bizarrap se ha convertido en un mantra de empoderamiento para toda una generación. El exitoso tema llegó al primer lugar en Spotify a nivel global y su video musical tiene más de 500 millones de vistas en YouTube.

"La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles", admite.

"Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mi misma, la música fue mi espejo".









