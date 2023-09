Shakira podría ser demandada por su exsuegro Joan Piqué tras indirecta en ‘El Jefe’

La más reciente colaboración de Shakira con Fuerza Régida, titulada 'El Jefe', ha generado un gran revuelo en las redes sociales.



Sin embargo, más allá de ser notable por ser la incursión de la cantante colombiana en el género de los corridos tumbados, ha sido objeto de controversia debido a su letra, que ha arremetido contra varios personajes de su vida.



En particular, la canción ha centrado la atención en la familia de su ex pareja Gerard Piqué, y más específicamente en su padre, Joan Piqué. Una de las líneas más controvertidas de la canción indica: "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura".