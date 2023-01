Shakira: "Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes"

Las repercusiones sobre el nuevo éxito de la cantante colombiana Shakira junto a BZRP, sessions #53, la llevó no solo a tener críticas, sino a recibir el apoyo de cientos de miles de personas. La artista, a través de sus redes sociales, dijo que millones de mujeres se han visto identificadas con su situación y que su 'desahogo', haciendo alusión a su ruptura con Gerard Piqué, la llevó a sus 45 años a tener el más grande debut en la historia de la música en español.

En su cuenta de Instagram, Shakira agradeció el apoyo, sobre todo a las mujeres. "Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7 no como nos lo ordena la sciedad", escribió la cantante en sus redes.