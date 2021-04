Shakira rechaza a Karol G

Escucha esta nota aquí

La colombiana Karol G (30) tiene en su haber premios Grammy, Latin Billboard, Nuestra Tierra y ha grabado con artistas de la talla de J Balvin, Maluma, Niki Minaj e Ivy Queen, pero eso, al parecer, no fue suficiente para Shakira (44), que se negó a grabar un dueto con ella.



"En algún momento toqué la puerta, hace un año busqué la oportunidad de grabar con Shakira, no se dio en ese momento", afirmó Karol G en el programa de TV Suelta la sopa, en el que también demostró que no quedó resentida tras la negativa.



"Vamos ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí, va a ser parte de lo que nos depare el futuro; si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevos. Si no se da, como quiera mi respeto y admiración son infinitos, porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país, representa mi casa, nos enseñó que sí era posible todo", aseguró la intérprete de Tusa y Bichota.

"Para hablar de estar en un nivel como ellas me falta un montón de cosas por hacer, pero un montón, o sea estamos hablando de artistas que marcaron generaciones, que hicieron cosas en el mundo entero, cosas mundiales, canciones oficiales de películas (...)", expresó Karol G al ser comparada con Shakira y Jennifer López.



Obviamente, la negativa de Shakira no puede deberse a incompatibilidad con el reguetón, pues la esposa de Piqué ya colaboró en este ritmo con Maluma, Nicky Jam y hasta con Anuel AA, el novio de Karol G.