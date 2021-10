Shakira responde a las acusaciones de los 'Pandora Papers'

Escucha esta nota aquí

La cantante Shakira no tardó en reaccionar a la aparición de su nombre en los llamados Pandora Papers, una macroinvestigación llevada a cabo por numerosos medios de comunicación que ha dejado al descubierto multitud de sociedades opacas ubicadas en paraísos fiscales. En el caso de la estrella del pop, se han detectado tres empresas vinculadas a ella en las Islas Vírgenes Británicas, llamadas Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Inc.





Estas firmas habrían sido fundadas en el año 2019, cuando la intérprete colombiana ya estaba inmersa en una gran polémica a cuenta de las acusaciones de evasión de impuestos que pesan sobre ella en España, las cuales le han llevado a batallar en varias ocasiones con la Agencia Tributaria del país a fin de defender su inocencia de los varios delitos fiscales que se le imputan.



Los representantes legales de la afamada artista, mamá de los pequeños Milan y Sasha con su marido Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona, no tardaron en emitir un breve comunicado a cuenta de esta nueva controversia que se cierne sobre ella, y que también afecta a otros rostros conocidos del mundo de la cultura, la política, la economía y el deporte como Pep Guardiola, Julio Iglesias, Tony Blair y hasta el rey de Jordania.



Estos portavoces reconocieron la existencia de tales sociedades, pero han negado tajantemente que su creación respondiera a un deseo de eludir impuestos o de disfrutar de ventajas tributarias ilícitas.



"El hecho de contar con sociedades en el extranjero se basa en una cuestión puramente operativa y comercial, y en ningún caso para disfrutar de ventaja o aprovechamiento fiscal alguno", dice la nota a la que ha tenido acceso el diario El País, uno de los medios que han participado en la difusión generalizada de los detalles más preocupantes contenidos en los citados 'Pandora Papers'.

Asimismo, este mismo lunes los portavoces de la artista han precisado que la fundación de esas sociedades no se produjo hace dos años, como sostiene el periódico, sino que fueron creadas entre 2001 y 2009, mucho antes de que la diva se mudara a España y fuera investigada por el fisco del país.