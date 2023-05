Shakira revela de quién fue la idea de que Milan y Sasha aparecieran en el video de “Acróstico”

A pocos días de que se estrenara la versión de Acróstico, con la presencia de Milan y Sasha en varios de los planos del video, se conoció que Gerard Piqué buscará demandar a Shakira por el uso no autorizado de la imagen de sus hijos, ya que la barranquillera no pidió permiso. Esta información fue revelada por medios españoles, que indicaron que el exfutbolista está molesto con la cantante por no consultarle.