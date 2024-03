Shakira se refirió a Piqué como "Voldemort" y dijo que ya no es bienvenido

La cantante colombiana, Shakira , ha vuelto a ser el centro de la atención mediática luego de conceder una reveladora entrevista a "The Times", donde abordó abiertamente los turbulentos acontecimientos que la rodearon tras la infidelidad de su expareja, el futbolista retirado Gerard Piqué.

La barranquillera, conocida por su sinceridad, no escatimó detalles sobre cómo afrontó la situación y el papel que la música desempeñó como terapia durante esos difíciles momentos.

Desde su ruptura hace más de un año, Shakira ha mantenido un perfil más tranquilo respecto a su expareja, sin embargo, en esta reciente entrevista, retomó el tema a petición de los entrevistadores. La cantante no tuvo reparos en mencionar el nombre de Piqué y lanzó declaraciones que causaron revuelo en las redes sociales.

Durante su charla con The Times, Shakira sorprendió al referirse a Piqué como "Voldemort", un personaje de ficción reconocido por ser "aquel que no puede ser nombrado". Esta comparación provocó diversas reacciones entre la audiencia, pero la intención de la cantante fue clara: indicar que su expareja ya no es bienvenido en su vida.