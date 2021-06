Shakira se ríe de sus propios looks en Vogue

Escucha esta nota aquí

Si bien el talento le valió gran parte de su fama, la belleza y, sobre todo, su simpatía convirtieron a Shakira (44) en una de las estrellas latinas más grandes y queridas de los últimos tiempos.

La diva colombiana recientemente fue desafiada por Vogue México a evaluar algunos de los looks más icónicos de su carrera y no tuvo problema en criticarse y hasta burlarse de ella misma.

"La vida de cualquier artista está llena de errores y aciertos, como... como... como...", bromeó repasando algunos looks a los que ella misma les puso el pulgar abajo.

También contó que sus prendas favoritas son los jeans y las camisetas y que cuando no encuentra qué ponerse, ella misma lo diseña, con ayuda de una modista.

¿Qué dijo de sus looks?



"Uy qué mal, eso sí que es un mal corte de pelo", dijo al recordar que su suegra le sugirió el cambio de look para disimular su cabello maltratado. "Ese vestido era un buen amigo, que en paz descanse. Siempre me sacaba de apuros", se burló del traje.

"Uy, con este vestido parezco un tamal mal envuelto. Pasamos".







"Parezco Xena, la princesa guerrera. A veces para salir de apuros me diseño yo misma las cosas y me las arreglo con la modista. No sé que estaba pensando".





"Uy no sé qué me pasó".





"Recuerdo que iba por una imagen más fresca, me había quitado todo el maquillaje. Estoy más liberada y fresquita". "Iba de jeans y camiseta, que al final es mi look favorito".







"¿Por qué tengo un candelabro en la cabeza?. Por si se iba la luz".





"Estaba obsesionada con el cuero, la cuerina y todos sus derivados".







"Mucho maquillaje".





"Mucho maquillaje. ¡Qué es eso, por Dios!".

Tras la divertida sesión, la pareja del futbolista español Gerard Piqué concluyó que "lo importante es pasarla bien, no importa lo que te pongas". Buen consejo.