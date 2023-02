Shakira y Karol G tienen lista su nueva canción

Después del fenómeno en el que se convirtió la Music Sessions # 53 de Shakira y Bizarrap, la expectativa es mayor respecto a si ambas colombianas le cantarán a sus respectivos ex, Piqué y Annuel A.

En una entrevista para el medio The New York Times, la 'Bichota' reveló que la canción se llamará TQG, aunque no detalló el significado de esas iniciales. Además, dijo que el tema será parte del disco Mañana será bonito, que lanzará a finales de mes.