Shawn Mendes regresa a la música con nuevo álbum autobiográfico

"La música realmente puede ser medicina", escribió el cantante en un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. “Hace dos años sentía que no tenía ni idea de quién era. Hace un año no podía entrar en un estudio sin caer en el pánico total. Así que estar aquí ahora con 12 hermosas canciones terminadas se siente como un regalo”, agregó. Shawn Mendes, quien también es autor y coproductor del álbum , agradeció a sus amigos y familiares por el apoyo brindado durante los últimos años, reconociendo la importancia de contar con un círculo cercano de personas de confianza para superar los momentos difíciles. En su mensaje en sus redes sociales, mencionó a varios de sus colaboradores y seres queridos, expresando su gratitud por el cariño y la comprensión que ha recibido.

El primer sencillo de este esperado álbum, titulado 'Why Why Why', será lanzado el 9 de agosto junto con otra canción llamada 'Isn’t That Enough'. Con este regreso, muchos se preguntan si en este nuevo trabajo habrá alguna referencia a su relación pasada con la también cantante Camila Cabello, con quien ha compartido una historia de amor muy mediática, según CNN.