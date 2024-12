“Si supieras cuánto te he esperado”: Elmer Hermosa le cantó a su esposa el día de su boda

Cuando Elmer Hermosa interpretó ‘Saya Sensual ’ por primera vez en 1990 no se imaginó que esa canción se convertiría en el himno de su boda. Más de 30 años después es una de las composiciones más populares y exitosas de los Kjarkas, pero ahora ya le pertenece a Jennifer.

La escena central de la velada quedó inmortalizada en un video que circula por todas las redes, Elmer interpretó la ‘Saya Sensual’, compuesta por su hermano Gonzalo.



Frente a Jennifer, que lo observaba emocionada, el cantante entonó: “Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te esperé…”. El acompañamiento estuvo a cargo de la banda de los Hermanos Rodríguez, de Sucre, y los invitados no pudieron contener las lágrimas ante un gesto tan auténtico de amor.