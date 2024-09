"Siempre lo amé y lo apoyé, estuve orgullosa de sus logros y trabajos y siempre estuve para él", el conmovedor mensaje de la esposa de Aldo Peña

SOCIALES habló con Selva Justiniano de Peña, esposa del artista, quien lo acompañó y no lo soltó en estos seis meses que estuvo internado. Justiniano se expresó con la voz entrecortada, pero tranquila porque sabe que su esposo estaba sufriendo, ahora descansa y será su ángel que la cuidará en cada paso que dé.