Silvia Pinal rompe su silencio y manda un mensaje de afecto a su nieta Frida Sofía

Luego del escándalo alrededor de Enrique Guzmán por las declaraciones de Frida Sofía, que aseguró que recibió abusos sexuales de su abuelo desde que tenía cinco años, su abuela Silvia Pinal se ha expresado públicamente al respecto, tendiendo una mano a la hija de Alejandra Guzmán y, como el resto de la familia, pidiéndoles que se alejen de los medios y traten este delicado tema en privado, informó este miércoles la revista People en Español.

En el comunicado que envió a los medios de comunicación la legendaria artista mexicana dice: "Agradezco como siempre la preocupación e interés que de buena fe muestran por mi persona, el actual momento de confusión, incertidumbre y malos entendidos que se han creado por una cultura mediática no siempre veraz, amerita que me exprese al respecto. Ahora bien, en este sentido puntualizo lo siguiente: Gracias a "Mujer, casos de la vida real", siempre con esperanzas de ayudar a las mujeres en condición de vulnerabilidad, muchas veces expuse historias verdaderas en televisión que apretaron mi corazón, estas desgarradoras reseñas sensibilizaron aún más mi condición de madre, temas que resultan ser muy duros y difíciles en nuestra sociedad y que no son inmunes a cualquier familia Mexicana, no soy indiferente a lo que sucede dentro de mi seno familiar".

"Frida, tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas. Con los años de experiencia y el amor que le tengo a la vida, he seguido puntualmente tus palabras, dame la oportunidad de abrazarte y demostrarte que estoy para ti en todo momento, resolvamos esto juntas y alejadas de los medios, como lo que siempre hemos sido nosotras, desde la unidad y el respeto", dice en otra parte del comunicado.

En el documento también se lee: "Exhorto también a los medios de comunicación que respeten este momento difícil que estoy viviendo, como matriarca de esta familia, mi única intención es buscar desde la propuesta, el diálogo y la responsabilidad, el vínculo que se necesita para resolver cualquier tipo de desavenencia. Por su atención, muchas gracias".