Sinéad O’Connor fue hospitalizada después de que su hijo de 17 años fuera hallado muerto

La cantautora Irlandesa Sinéad O’Connor está atravesando el peor momento de su vida. Hace unos días, su único hijo Shane se había suicidado. El joven se escapó del hospital donde estaba internado y tras días desaparecido se confirmó la trágica noticia.

Ahora es la cantante la que se ha internado de manera voluntaria en un centro de Irlandés, para reponerse después de todo lo sucedido.





La intérprete que se hizo mundialmente famosa en la década de los 80 con la canción Nothing Compares 2 U, está viviendo una terrible situación y no deja de culpabilizarse por lo que le ha ocurrido a su hijo. "La muerte de Shane no fue culpa de nadie más que mía", escribió en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje que publicó en la misma red, aclaró que ya se encontraba en manos de especialistas e insinuó que estaba pensando en quitarse la vida, palabras que alarmaron a todos sus seguidores.

"Lo siento. No debería haber dicho eso. Ahora estoy con la policía de camino al hospital. Lo siento, molesté a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane. Esto es solo un retraso", escribió la Irlandesa y que luego lo borró.





Shane, fue encontrado sin vida el 7 de enero, sus familiares le dieron el último adiós con una ceremonia hindú, con todo lo que él le hubiese gustado. Su madre, Sinéad O’Connor, puso paquetes de cigarrillos en el ataúd para que él los tome en caso de que no haya ninguno en el cielo. "A él también le habría encantado". ​

