Sofía Moreno: “El modelaje tiene su fecha de caducidad, se debe ser responsable y comprometida”

El mundo del modelaje es una industria apasionante y competitiva, pero Sofía Moreno, a sus 26 años, ha sabido ganarse un lugar en las pasarelas y dejar el nombre de Bolivia en alto.



La cruceña ha llevado su belleza a diversos países, desde América hasta Asia. Actualmente, continúa su carrera en Corea del Sur, enfrentándose a desafíos que requieren no solo talento, sino también una disciplina y dedicación excepcionales, como ella misma lo afirma.



Su experiencia le ha enseñado que el éxito en el modelaje no se basa únicamente en ser conocida, sino en mantenerse competitiva y adaptarse a un mercado en constante evolución.

- ¿Hace cuánto que estás en el exterior?

Empecé en 2019 en Argentina y hasta ahora sigo ejerciendo, actualmente en Corea.

- ¿Cómo es el modelaje fuera de tu país?

Es exigente, duro y muy competitivo. Ya no es que me contratan porque ya me conocen, como cuando fui Magnífica. Aquí es fuerte y competitivo, también porque estamos trabajando con miles de chicas que están dentro del mercado.

Sofía Moreno se encuentra en Corea trabajando con reconocidas marcas

- ¿Dónde has trabajado?



He trabajado en México, Argentina, Londres y Corea. He sido modelo de calzados, trajes de baño y hasta ropa de golf.

- ¿No piensas en un futuro abrir tu agencia de modelos?

Lo he pensado, pero todavía no. O sea, cuando ya sea el momento, cuando ya me retire, creo que empezaría a ejecutar las ideas de cómo hacerlo. Sí me encantaría ayudar a algunas chicas que quieran trabajar en el exterior, pero dedicarme a una agencia de modelos todavía lo estoy pensando.

- ¿Cuál es la clave de tu éxito?

El talento es el 50%, y luego viene la disciplina. En mi caso, es mantenerme bien, comer sano, ir al gimnasio, cuidar mucho mi piel, porque el modelaje tiene su fecha de caducidad. Además, se debe ser responsable y comprometida.

Sofía Moreno trabaja en el exterior desde el 2019

​- ¿Con qué modelo te gustaría compartir pasarela?

Si nos ponemos a soñar en grande, me encantaría con Bella Hadid, que me parece una de las mejores y más grandes modelos de esta época, o con una asiática que ahora está de moda, llamada Jenny.

- ¿Crees que ahora es más fácil o difícil abrirse camino en el mundo del modelaje?

Esta pregunta es interesante, ya que antes era mucho más difícil porque no había tantos medios de comunicación como ahora. Además, antes estaban obsesionados con una talla y un peso muy pequeños, lo que causaba muchos problemas de anorexia. Ahora han abierto un poco la mente y empezaron a aceptar modelos plus size y curvilíneas. Competir siempre va a ser difícil, pero ahora es más accesible por las redes sociales. Siento que más chicas se animan a ser modelo.

- Si no hayas sido modelo, ¿A qué te habrías dedicado?

Si no hubiera sido modelo, hubiera seguido el status quo. Estudié diseño de interiores y habría trabajado en cualquier cosa relacionada con eso, porque me encanta la moda y el diseño de interiores.

Sofía Moreno fue Magnífica de Pablo Manzoni y salió electa Azafata EL DEBER en el 2016

​



- Aparte del modelaje, ¿A qué te dedicas?

Ahorita estoy en el mundo del modelaje y también experimenté abriendo mi marca, Gazelle. En Bolivia, algunas cosas tardan en llegar o no llegan. Trato de hacerlas con una diseñadora mexicana y también encontré mi costurera en Bolivia. Así que armo los modelos y los vendo a personas cercanas a mí. Empecé a hacerlo para mis amigas y hoy en día es un éxito.

- ¿Estás cumpliendo tus sueños?