Son madres multifacéticas y llenas de amor

Escucha esta nota aquí

Ningún día es igual en la vida de estas siete mamás. Las elegimos de todos los rubros, desde periodistas hasta influencers. Cada una divide normalmente su tiempo

entre el trabajo, mantener su casa impecable y, además, tiene a su cargo y la responsabilidad de la crianza de sus hijos que son sus tesoros.

¿Cómo lo logran? Para descubrirlo, les preguntamos cómo

se desenvuelven en su día a día, cómo logran ser buena mamás y cómo aprovechan el tiempo libre.

La mayoría coincidió en la importancia del tiempo de calidad

y de inventar actividades que refuercen los vínculos familiares y de amor en el hogar.





Roxana del Río

Es colaboradora comunicacional de marcas, maestra de ceremonias y mamá de Manuel y Santiago.

“La clave de una mamá mutifacética es la organización, marcar una agenda y tratar de cumplirla. Yo organizo la mía en

base a la de mis hijos: primero pongo sus actividades (guardería, clases de fútbol, clases de tenis, etc.) y luego las de mi trabajo.







Arantza Barba

Es gerente ejecutiva y mamá de Alessio (5) y Ariadna (3).

“Los hijos necesitan amor y apoyo para que a futuro sean

felices, estables y seguros emocionalmente”.

Ana María Ortiz

La comunicadora social tiene a tres princesas con las que combina su trabajo de asesora inmobiliaria en Century 21 y asesora de pasarela, con el de ser mamá de Ana Camila

(11), Yuliana (6) y Luciana Shriqui Ortiz (2). Considera

que “la comunicación es primordial con los hijos”.





Brenda Lynn Jordan

La modelo reparte su tiempo entre crear contenido para sus

redes sociales y cuidar a cuatro niñas: Brianna Lynn (8), Danica (7), Megan (6) y Gia Valentina (1 mes). Ella es la encargada de alistarlas cada mañana.

Aconseja que el tiempo con los hijos sea de calidad, sin distracciones.





Mikaela Byren

Lleva una vida ajetreada como comunicadora social y gerente

del hotel Tryp by Wyndham Santa Cruz. Es madre de dos

princesas: Isabela (12) y Valentina O’Connor d’Arlach Byren

(10).

Yuli Peña

La periodista es mamá de Nickolás (21), Mercedes del Pilar (11) y, muy pronto, de Álvaro de Jesús. “Lo único que no me ha

fallado es educarlos con amor; parece un cliché, pero en mi caso lo aplico en todo, desde que se levantan hasta que se van a

la cama. Estar presente en sus vidas, eso no significa estar 24/7 pero estar presente, involucrarme en sus actividades y en su día a día”.





María Belén Lijerón

La marketing manager de Warner Bros y Disney Studios Bolivia es mamá de Dana María (4) y Elena (3). Considera que a veces

es bueno pedir ayuda. Además del trabajo, por su embarazo, ahora está pasando clases de natación y de ejercicios prenatales. “Sin ayuda no podría”.