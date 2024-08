Sonic 3: Primer tráiler muestra a Keanu Reeves como Shadow

Paramount y SEGA han lanzado el primer tráiler de 'Sonic the Hedgehog 3', generando gran expectativa entre los fanáticos de la popular franquicia. El tráiler, que se estrenó después de una campaña publicitaria, ofrece un primer vistazo a lo que será la nueva entrega de la saga, según CNN.



En esta ocasión, el tráiler confirma el regreso de todos los personajes y actores de las películas anteriores, incluyendo a Jim Carrey como el Dr. Robotnik. Una de las principales novedades es la incorporación de Keanu Reeves como la voz de Shadow, un personaje debutante en el universo cinematográfico de Sonic, informó el medio estadounidense.



El tráiler no solo presenta escenas de la nueva película, sino que también sugiere algunos detalles sobre la trama. La historia parece estar influenciada por el videojuego 'Sonic Adventure 2', en el cual Shadow hizo su primera aparición, detalló CNN.



Shadow fue presentado en una escena postcréditos de 'Sonic the Hedgehog 2', y durante un tiempo se especuló que Hayden Christensen podría interpretar al personaje. No obstante, los informes recientes confirmaron que Keanu Reeves asumirá el papel en esta nueva entrega.



En la película, Shadow se perfila como uno de los principales antagonistas, lo que llevará a Sonic, Knuckles y Tails a formar una alianza inesperada con el Dr. Robotnik para enfrentar a este nuevo desafío. La película se estrenará en cines el 20 de diciembre.