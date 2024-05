Sophie Turner: "No estaba segura de continuar con mi embarazo"

Sophie Turner, la actriz de 28 años conocida por su papel en Game of Thrones, compartió abiertamente su experiencia sobre la maternidad a una edad temprana. Turner reveló que, a sus 24 años, no se sentía completamente preparada para asumir el rol de madre cuando descubrió que estaba embarazada de su hija Willa.



En una entrevista con la revista Vogue británica, Turner expresó su incertidumbre al descubrir su embarazo mientras se encontraba en un retiro en Bali. La actriz admitió que inicialmente no sabía si quería continuar con su embarazo y confesó haber tenido dudas sobre la maternidad a una edad tan joven.



Turner contó a Vogue que tuvo la fortuna de contar con el apoyo de terapeutas durante ese momento crucial. Esta revelación llega en medio del proceso de divorcio entre Turner y su ex esposo, Joe Jonas, de los Jonas Brothers, con quienes comparte la custodia de sus dos hijas.



La pareja enfrenta desafíos legales relacionados con la custodia de Willa y su segunda hija, Delphine, nacida dos años después. A pesar de las dificultades personales, Turner expresó en la entrevista su profundo amor por sus hijas y su determinación de brindarles un ambiente amoroso y de apoyo, a pesar de las circunstancias difíciles.



Turner destacó que, aunque ha enfrentado momentos difíciles, su amor por sus hijas ha sido la fuerza impulsora detrás de su resiliencia durante esta etapa de su vida.