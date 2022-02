"Soy una 'mami fit' que trabaja y cuido a mi hijito con todo el amor", la respuesta de Vanesa Medina a una mujer que la denigra en video

Escucha esta nota aquí

"Por gente como esa me dan ganas de cambiar a mi hijo de colegio, que asco", dice una mujer mientras graba con el celular a una madre de familia que deja a su niño en el colegio, en el primer día de clases en Santa Cruz de la Sierra.



Lo que se observa es una rubia escultural, vestida con ropa deportiva, que le abre la puerta del auto a su pequeño hijo, carga por él la mochila, lo toma de la mano y caminan juntos hacia la puerta del centro educativo.





Esos cuantos segundos y esas pocas palabras desataron toda una polémica en las redes sociales, siendo lo más comentado del retorno a las clases presenciales tras dos años de educación virtual.

Aunque la figura de la mamá en cuestión también fue de lo más comentado, con miles de mujeres pidiéndole su dieta y su rutina de entrenamiento, la que se llevó la peor parte fue quien lo grabó, que se ganó el repudio general en tiempos de sororidad.



Después de horas de la viralización de su video, la protagonista apareció en las redes sociales este miércoles por la mañana para agradecer a quienes la defendieron ante la malintencionada grabación.

"Quería manifestarme dando las gracias a todas las personas que me hicieron llegar su apoyo mediante mensajitos, muestra de cariño y aprecio con palabras tan lindas, defendiéndome en redes sociales por el video que se hizo viral con mal designio hacia mi persona, que esa madre hizo queriendo denigrarme, expresándose con tal desprecio hacia mí y exponiendo a mi hijito de 4 años sin saber que eso es delito", comienza la publicación que subió la abogada y modelo fitness Vanesa Medina.

"Sus planes no salieron como hubiera querido, tuvo las peores intenciones al subirlo y exponerme y referirse así hacia mí. Pero este post no es para hablar de esa mujer, es para agradecerle a todas esas personitas que estuvieron a mi lado, mi bella familia, amigos y personas que no me conocen me demostraron su apoyo y personas que subieron fotos, videos, imágenes mías diciéndome cosas que me hicieron llenar los ojos de lágrimas de felicidad, supe que hay más personas buenas, empáticas y con amor en sus corazones. Soy una Mami Fit que trabaja y cuido a mi hijito con todo el amor del mundo (...)", agrega en la publicación con la que por fin se puede conocer a la protagonista del video.