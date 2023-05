'Star Wars': la nueva película dirigida por Taika Waititi se filmaría en 2024

El mundo de Star Wars sigue buscando la forma de cómo seguir generando contenidos para sus más fieles seguidores y a pesar de que la saga ha tenido buena respuesta con la serie The Mandalorian, sigue tratando de ver la manera de cómo superar su último fracaso en taquilla.

Taika Waititi en los últimos meses lleva comentando que cambiará el canon y el público no podrá ignorar su futura cinta. El director ha participado en cintas como: Thor: Amor y Trueno , Thor: Ragnarok, Jojo Rabit y Free Guy , y aunque esté muy emocionado por la futura cinta, aún no hay grandes noticias de ésta.

Según Deadline, Waititi está planeando una adaptación de la novela Klara and the Sun de Kazuo Ishiguro. Si el director llegase a cerrar trato, se convertiría en su prioridad para el próximo año, pero esto no será impedimento para que siga con sus planes de Star Wars.