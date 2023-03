Stella McCartney toma las riendas de la moda ecológica moda

Pero también hay zapatos de tacón alto, con lentejuelas, para vestidos de gala cortados al bies. Chaquetas de tweed, a cuadros, o un homenaje al estilo húsar, con chaquetas y pantalones ajustados, de blanco inmaculado. Destaca igualmente una enorme bufanda, y un abrigo sobredimensionado, ambos imitando el estampado de la piel vacuna.



"Esta temporada es totalmente orgánica", explicó ante la prensa la creadora e hija del beatle Paul McCartney. "Utilizamos desechos de la industria vinícola, algodón orgánico... Ah, y esta temporada utilizamos manzanas. Cada vez que te comes una manzana, te estás comiendo un bolso de mano", explicó la diseñadora, provocando risas.



La manzana sirve para imitar la piel del cocodrilo. "Más de 30.000 pieles de cocodrilo son exportadas cada año por Vietnam", lamenta la diseñadora. "Díganme si pueden ver la diferencia", exclama Stella McCartney, aludiendo a los años de experimentación para lograr que sus bolsos, abrigos y zapatos imiten a la perfección del cuero animal.



Por primera vez, la diseñadora logra fabricar bolsos de color con el material mylo, concretamente blancos. "No parece gran cosa, pero en términos científicos es sensacional", aseguró.



Los precios de la moda responsable no son muy diferentes del resto de marcas de lujo, y Stella McCartney reconoce que algunos productos solo podrán ser fabricados en cantidades limitadas por el momento.



Pero "todos somos responsables", insiste con tono convencido esta diseñadora que reunió a parte de su familia para el show, así como a celebridades como la crítica Anna Wintour o la actriz Jessica Alba.