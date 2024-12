Stephanie Alvarado: “Quiero que las víctimas sepan que no están solas, que la vergüenza debe cambiar de bando y deben alzar la voz”

Stephanie Alvarado es una mujer sin duda valiente que, a sus 26 años está enfrentando lo inimaginable. Y es que, detrás de su sonrisa y logros como reina de belleza, ella ha enfrentado momentos difíciles que la han impulsado a alzar la voz, transformando el dolor en una herramienta de cambio.

Con determinación y resiliencia, ha decidido compartir su historia para visibilizar las luchas que muchas mujeres enfrentan en silencio. Stephanie busca inspirar y empoderar a quienes han sido víctimas de abusos, transmitiendo un mensaje claro: hablar es un acto de valentía, nunca de debilidad. Su testimonio no solo resalta su fortaleza, sino también su compromiso por construir una sociedad más empática, solidaria y justa.

- ¿Qué te motivó a compartir tu historia públicamente?

Lo que me motivó fue el deseo de transformar el dolor en fuerza. Aunque el sistema judicial me falló, confío en que esta vez se haga justicia. Sé que mi voz puede servir para visibilizar lo que muchas mujeres enfrentan en silencio. Quiero que las víctimas sepan que no están solas y que la vergüenza debe cambiar de bando; nunca es nuestra culpa, y alzar la voz es un acto de valentía, no de debilidad.



La actual Virreina del Miss Bolivia quiere luchar para ayudar a las mujeres





- ¿Recibiste mucho apoyo y amor?

Sí, y estoy profundamente agradecida por ello. Desde gente cercana hasta personas que no conozco personalmente, he sentido un respaldo genuino que me ha recordado que hay mucho amor y solidaridad en el mundo, incluso en los momentos más oscuros.

- ¿Crees que con tu testimonio ayudaste a más mujeres a alzar la voz?

Espero de corazón que sí. Hablar de lo sucedido no es fácil, pero si mi historia logra inspirar a otras mujeres a romper el silencio, entonces habrá valido la pena. Es hora de que dejemos de cargar con una culpa que no nos pertenece.

- ¿Te cuestionaron por qué no hablaste antes? ¿Qué les dices a esas personas?

Aunque algunas personas cuestionaron mi decisión, siempre he sido clara: la denuncia en la Fiscalía fue inmediata después de salir de la clínica, donde se siguió todo el protocolo, incluyendo el kit de recolección de pruebas. Hablar públicamente tomó tiempo porque cada proceso de sanación es diferente. A quienes critican, les diría que la prioridad debe ser apoyar y no juzgar, porque nunca será culpa de la víctima.

- ¿Cómo describirías el impacto de tu experiencia en tu vida personal y profesional?

Ha sido un desafío enorme, pero también un llamado a la resiliencia. En lo personal, he tenido que aprender a protegerme emocionalmente y a cuidar a mi hijo en medio de todo esto. Profesionalmente, me ha llevado a profundizar mi compromiso como psicóloga para apoyar a quienes enfrentan situaciones similares.

Stephanie es psicóloga, modelo, Señorita Santa Cruz y mamá del pequeño Lucas





- ¿Cómo estás superando esta etapa?

Estoy sanando día a día, gracias al amor de mi hijo, el apoyo de quienes me rodean y el trabajo constante en terapia. Aunque el dolor no desaparece, he aprendido a transformarlo en fuerza y esperanza.

- ¿Existe la maldad en el mundo?

Lamentablemente sí, pero también creo que hay muchas personas buenas que están dispuestas a luchar por un mundo mejor. Mi fe está puesta en esas personas y en la posibilidad de construir una sociedad más justa y solidaria.

- ¿Qué mensaje tenés para otras mujeres que podrían estar enfrentando algo similar y no se atreven a hablar?

A ellas les digo: nunca es su culpa, y alzar la voz es un acto de valentía. No tengan miedo de buscar ayuda, porque merecen ser escuchadas, protegidas y respetadas. La vergüenza no es nuestra; pertenece a quienes nos han hecho daño.

- ¿Qué cambios te gustaría ver en la sociedad para prevenir y apoyar a las víctimas?

Quisiera ver un sistema judicial que realmente proteja a las víctimas, sin revictimizarlas. También es urgente educar a nuestra sociedad para eliminar los prejuicios y los estigmas que enfrentamos las mujeres. La justicia debe ser accesible, sensible y efectiva.

- ¿Tienes un motivo muy especial para seguir adelante, que es tu hijo?

Absolutamente. Mi hijo Lucas es mi mayor razón para levantarme cada día. Quiero que crezca viendo a una madre fuerte, que lucha no solo por él, sino por un mundo más justo para todos.

- ¿Como reina de belleza y mamá pensás ayudar de alguna forma a las mujeres?

Sí, quiero utilizar mi experiencia para generar conciencia y apoyar a otras mujeres que enfrentan situaciones difíciles. Como madre, también tengo la responsabilidad de educar a mi hijo en valores como el respeto y la empatía, para que sea parte del cambio que queremos ver.

- ¿Sos una mujer valiente?

Soy una mujer que no se dejó vencer por el miedo ni por la injusticia. La valentía no significa no tener miedo, sino enfrentarlo y seguir adelante, y eso es lo que trato de hacer cada día.

- ¿Vas a seguir con los reinados de belleza?

Los reinados siempre serán una parte importante de mi vida porque me han dado una plataforma para alzar la voz. Sin embargo, mi prioridad es seguir trabajando en proyectos que impulsen cambios positivos para las mujeres y nuestra sociedad.