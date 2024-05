¿Steve Carrell regresará en el spin-off de "The Office"?

Steve Carrel encarnó el protagónico de la versión estadounidense de la comedia "The Office" . La trama principal se basa en la rutina diaria de una oficina vendedora de papel localizada en Scranton, Pensilvania.

Recientemente se dio a conocer la noticia de que la productora Peacock desarrollará un spin-off de la serie que retratará a nuevos trabajadores. Carrell expresó su entusiasmo sobre el proyecto: "Me entusiasma, parece una gran propuesta, pero no participaré", declaró.

"Estaré mirando, pero no apareceré. Es simplemente algo nuevo y realmente no hay razón para que mi personaje aparezca en algo así", señaló a The Hollywood Reporter.