Stranger Things 4: ya está el tráiler final de la segunda parte, que se estrena el 1 de julio

Escucha esta nota aquí

La cuarta temporada de Stranger Things está aquí después de que la tercera triunfase una vez más en Netflix. La producción de ciencia ficción terror es una de las series más populares y queridas por el público.

Ya se estrenaron los primeros siete episodios de la temporada 4 y aún quedan dos por ver para vivir el desenlace. ¿Cuándo se estrena el final de la temporada en Netflix? Apunten la fecha de estreno: el 1 de julio. Mientras tanto, disfruten del nuevo tráiler.







Según lo que se pudo saber, Vecna estuvo bastante tranquilo en los siete capítulos anteriores, pero la tensa calma no tiene motivo alguno como para no estallar. En el trailer se vislumbra que ni los poderes sobrenaturales de Once están en condiciones de luchar con él, lo que da la pauta de que se avecina una baja importante entre los protagonistas de la serie.



Está confirmado que la 5ta temporada será la última de Stranger Things y a la manera de Volver al futuro habrá un salto temporal. Para algunos medios entendidos, "la cuarta entrega se encuentra entre las mejores series de Netflix de este año".