Subasta de objetos icónicos de 'Friends' celebrará el 30° aniversario de la serie

El comunicado detalló que la subasta incluirá piezas de vestuario que fueron usadas por las actrices Courteney Cox, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow, quienes interpretaron a Monica, Rachel y Phoebe, respectivamente. Uno de los artículos más destacados es el suéter de cuello alto gris que Rachel Green utilizó en el episodio 'The One With The Truth About London', con un valor estimado entre USD $1,000 y USD $1,500.



Otra pieza notable es el sofá naranja del Central Perk, que fue un elemento central de la escenografía de la serie. Esta réplica, diseñada por el decorador de set Greg Grande, estará disponible en la subasta con un precio estimado entre USD $2,000 y USD $3,000.