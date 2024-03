Subastan documentos del Proyecto Manhattan, mientras "Oppenheimer" aspira al Óscar

BBC

Oscar 2024: ¿qué película ganará? ¿Cuál debería ganar? ¿Cuál puede dar la sorpresa? Estas son las predicciones de los expertos de la BBC

Oppenheimer, Killers of the Flower Moon ("Los asesinos de la luna"), Barbie, Poor Things ("Pobres criaturas") y The Holdovers ("Los que se quedan") acaparan las nominaciones a los Oscar en las principales categorías. ¿Qué pasará este domingo?