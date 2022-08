Susy Diab estrena su mejor versión: ‘mamá fit’

Es duro estar lejos de mi familia, el saber que no van a compartir cada pasito de Kaia y que el tiempo pasa muy rápido, es algo que me hace lagrimear cada vez que lo pienso. Soy muy pegada a mi familia y sí se me hace muy difícil eso, por esto pretendo ir mucho más seguido a Bolivia y que mi hija conozca el país que amo.

Antes de Kaia estabas en tu momento más fit ¿Cómo se ajustaron tus prioridades?

Antes le daba prioridad a mi carrera, poniendo el 100% en lo que me proponía. Entonces, solo deseaba fortalecer mi programa online reto Slim Fit

#BeStrong; sin embargo, hoy organizo mejor mis tiempos para darle amor y atención a mi pequeña y también poder seguir con mi trabajo, que me hace feliz y me apasiona. Creo que es muy importante encontrar ese balance en tu vida para no sentirte frustrada.