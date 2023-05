Sydney Sweeney y su prometido desmienten rumores de infidelidad

La actriz Sydney Sweeney, conocida por su papel en Euphoria, se ha visto envuelta en rumores sobre su vida amorosa. Algunos medios afirmaron que estaba teniendo un romance con su co-estrella Glen Powell durante el rodaje de su nueva película, Anyone But You. Sin embargo, y aún cuando el escándalo sigue provocando repercusiones, Sweeney fue vista en actitud muy romántica con su pareja, el empresario Jonathan Davino.



La pareja disfrutó de una cena romántica en la ciudad de Nueva York, demostrando su afecto el uno por el otro. Lo único que llamó la atención fue que Sweeney no llevaba puesto su anillo de compromiso, aunque la pareja formalizó su relación en marzo de 2022.







Fueron las postales que Sydney Sweeney compartió en su cuenta de Instagram durante las grabaciones de la cinta en Australia las que dieron pie a los rumores sobre el supuesto romance en el rodaje y, aunque ninguno de los implicados confirmó o negó la información, Glen Powell, co protagonista de Sweeney en Anyone But You, terminó con su pareja, la modelo Gigi Paris, poco después de que se intensificaran los rumores sobre los actores.



Durante el rodaje de Anyone But You, Sydney Sweeney y Glen Powell se hicieron muy cercanos y compartieron varias fotos juntos en las que parecían tener una excelente relación más allá del plano laboral. La comedia romántica es el primer papel protagónico de Sweeney.



Sumado a esto, comenzaron las promociones de la película y el público notó que los protagonistas parecían muy cómodos el uno con el otro, y Sweeney dejó de usar su anillo de compromiso.





