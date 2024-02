Taylor Swift alienta a su pareja Travis Kelce en el Super Bowl

La diva del pop consiguió volar a tiempo a Estados Unidos después de actuar el sábado en Tokio en uno de los últimos conciertos de su gira 'The Eras Tour'.

La retransmisión televisiva de la cadena CBS ofrecía regulares planos de Swift, quien se levantó en el palco para cantar 'America the Beatiful' interpretada por el rapero Post Malone, aperitivo del himno nacional estadounidense, agarrada de la cintura de Lively.

De su lado, Kelce aseguró esta semana que la atención global que tiene ahora bajo sus hombros no le iba a pesar en la búsqueda de su tercer título de campeón de la NFL y segundo consecutivo.

"Joe Biden no hizo nada por Taylor, y nunca lo hará", escribió Trump en su red Truth Social. "No hay manera de que ella pudiera apoyar al corrupto Joe Biden, el peor y más corrupto Presidente en la Historia de nuestro País, y ser desleal con el hombre que le hizo ganar tanto dinero".

"Aparte de eso, me gusta su novio, Travis, aunque puede que sea un liberal y probablemente no me soporte", agregó.